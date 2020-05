Par Ouï-dire : Le brame du cerf, de Stéphane Dupont sur Auvio

On retrouve dans Par Ouï-dire les beaux récits de Stéphane Dupont, et cela jusqu’à la fin du mois de mai. Et on vous concocte pour l’été ‘Les mardis de Stéphane’, pour le suivre dans son écoute, ses envies, ses partages. Stéphane Dupont nous a quittés mardi dernier, il avait 70 ans. Dans ‘Le brame du cerf’, il nous révèle le malaise qu’il avait à ne rien comprendre à ces animaux qui étaient juste devant lui. On le retrouve à chuchoter en pleine forêt, en automne…

Une archive de la SONUMA