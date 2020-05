Par Ouï-dire : Tôt ou tard... quitter Tanger sur Auvio

Dans la ville marocaine de Tanger, Reda, Khalifa et Faouzi racontent l'attente. Ce temps suspendu avant le trajet qui doit peut-être amener vers un ailleurs. Ils sont là sans être là. C'est le temps de l'entre-deux. Tous les trois vivent dans cette ville. Ici, ils s'extraient du quotidien en imaginant le futur. Ils racontent leurs chemins sinueux. Ils s'accrochent à leurs rêves. Tanger devient alors le décor d'un rêve éveillé... Une rêverie qui se cogne à la mer... Ville ouverte de toute part vers la Méditerranée et vers l'océan Atlantique, Tanger les retient. Un documentaire de Laure-Anne Bomati, pour Création on Air, France Culture