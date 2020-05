Par Ouï-dire : Stéphane Dupont s'en est allé sur Auvio

Stéphane Dupont, l’auteur de la quatrième dimension, cette voix si singulière, si personnelle, vient de s’éteindre à 70 ans. Il aimait Liège, les chats, les sons, les rencontres, la campagne, les fêtes populaires, le temps. C’était un homme de patience, il fallait rencontrer vraiment l’autre, lui parler d’homme à homme, recueillir les accents, ne rien brusquer, il aimait prendre le temps aussi avec les sons. Il aimait surtout les offrir et pour cela, pas de miracle ; il fallait les travailler. Et Stéphane Dupont, de Faits divers au Bar de l’Estacade en passant par La quatrième Dimension, diffusée le samedi matin sur La Première, a marqué beaucoup d’entre nous car il savait raconter à la radio au détour du chemin. On le retrouve dans les passeurs de la Semois, ces barques qui reliaient Chiny à La Cuisine disparues aujourd’hui mais renaissantes lors du festival du conte de Chiny. Et bien sûr Stéphane était là , le temps de la traversée. Il nous manque déjà.