Par Ouï-dire : Lettre à un écrivain... par.... sur Auvio

Lettre à un écrivain Inspirée par la belle initiative de Pascal Claude de demander à un écrivain d’écrire une lettre sur un sujet d’actualité pour son émission « Dans quel monde on vit ? », j’ai proposé à des auteurs, amis , collègues, parfois tout cela à la fois d’écrire, en ces temps de manque, une lettre à un écrivain qui lui a donné confiance et amitié, un écrivain d’ici ou d’ailleurs, un écrivain vivant ou qu’il ne croise plus que dans sa bibliothèque … Pascal Claude qui a inspiré cette demande féconde a écrit une lettre magnifique à Christian Bobin. J’ai écit écrit à George Sand et Veronika Mabardi à Hajar Bali, Axelle Thiry à Alessandro Baricco, Laurent Dehossay à José Maria Eça de Queiros, Myriam Watthée-Delmotte à Henri Bauchau. Et ceci n’est que la première moisson. Réalisation Pascale Tison