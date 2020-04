Par Ouï-dire : La Collection Architecture d'avril sur Auvio

Le TEC repense l'espace public, avec le développement d’un Bus à Haut Niveau de Service dans le Sud de Charleroi, pour améliorer la mobilité comme le cadre de vie de cette partie du territoire. Le nouveau Guide d’architecture des provinces de Namur et Luxembourg (1893-2020) vient de paraître. Rencontre avec les auteurs Jean-Paul Verleyen et Cécile Vandernoot, le photographe Nicolas Bomal et le directeur de la collection Thomas Moor. A la rencontre d’Elisabetta Rosa pour sa recherche 'Brumarg- Bruxelles à travers ses marges, les sans-abris entre pratiques urbaines et transformations de la ville'.