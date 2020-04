Par Ouï-dire : Débordements: Unlivre CD de Dominique Massaut publié chez Maelström sur Auvio

C’est l’univers de Dominique Massaut que l’on découvre avec « Débordements », un univers en crue comme la rivière dont il part et parle. Liégeois d’origine, slameur du début, Dominique Massaut joue avec la langue, ça déferle et ça tangue . Pour la version sonore de ce texte, Dominique Massaut a à ses côtés Laurence Vielle, Vincent Tholomée et David Giannoni qui a édité ce livre CD chez Maelström. Pas de meilleure enseigne pour ce manifeste écologiste qui charrie tout : le bon grain et l’ivraie de notre monde, qui nous parle de masque et de gants et du 6° continent. L’univers musical et sonore est signé Gauthier Keyaerts. De la poésie comme on l’aime, qui vit et tremble, qui crie et murmure, mais surtout dénonce et espère. Belle découverte à vous !