Par Ouï-dire : Façons de Voir - Les images miroirs de Jean Michel Folon / Brumarg sur Auvio

Façons de Voir, confiné à la maison, s’évade dans l’univers de Jean Michel Folon. Un conteur d’histoires qui nous a laissé une œuvre figurative atypique, profondément poétique. Grand humaniste, vous connaissez sans doute certains de ses dessins réalisés pour des causes aussi importantes que celles d’Amnesty international, de Greenpeace, d’Unicef, ou encore de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Façons de Voir emprunte ensuite les chemins de l’architecture à la rencontre d’Elisabetta Rosa pour sa recherche 'Brumarg- Bruxelles à travers ses marges, les sans-abris entre pratiques urbaines et transformations de la ville'. Et si l’espace public, qui tend aujourd’hui à se lisser, demeurait, malgré tout, un lieu de tolérance et d’hospitalité ? Réalisation Fanny Lacrosse