Par Ouï-dire : Un homme si simple d'André Baillon, archive de la Sonuma sur Auvio

Ecrivain anversois né en 1875 , André Baillon se suicide en 1932. Dans cet espace vital résumé à deux dates, André Baillon dépose quelques chefs d’œuvre, dont « Une histoire de Marie » et « Un homme si simple » inspiré par son autobiographie. Un homme si simple relate les confessions de l’auteur adressées à un psychiatre après une tentative de couple à 3, bancal et douloureux. Le beau-père se sent une attirance de plus en plus grande pour sa belle-fille qui grandit. Dans notre projet de ramener aux oreilles quelques perles de la littérature belge après « Un certain Plume « et « La ralentie » d’Henri Michaux, voici ,extrait des trésors de la Sonuma, « Un homme si simple »enregistré pour le Studio-Théâtre de Jean-Louis Jacques.