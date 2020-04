Par Ouï-dire : L'effondrement de Jenny Saatsmoinen sur Auvio

L’effondrement vu par Jenny Saatsmoinen est la traversée difficile que sont amenées à vivre des jeunes femmes , souvent très jeunes, qu’elle a pris le temps de rencontrer au moment d’une maternité vécue comme un traumatisme. Jenny les écoute, note, écrit ; puis elle leur fait enregistrer un texte qui découle de ces temps intenses. Des mots mis en rythme, repris, par une sorte de chœur de femmes blessées qui se réapproprient leur histoire . A la souffrance s’ajoute la culpabilité de ne pas pouvoir vivre la plénitude attendue et prescrite par tous. L’effondrement serait le mot global pour décrire leur état. Avec les voix de: Stéphanie Després Mathilde Fahrner Fabienne Lacoude Anne Mino D’après leurs propres témoignages. Ainsi que les voix de: Stéphanie Auneau Hélène Geryon Et Thaïs Millet, D’après les témoignages d’ Ingrid, De Céline Cauquil et d’Émilie Vareilles Mixage: Vincent Venet Un projet soutenu par Gulliver, un mixage de Vincent Venet