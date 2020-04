Par Ouï-dire : Fisaei, de Benoit Bories, et Nocturnes, de Jeanne Debarsy sur Auvio

Fisáei : ça souffle. Sur l’île de Tinos, le vent est partout, c’est une matière qui s’impose naturellement dans une écriture sonore touchant à ce petit bout de terre. Comme dit l’une de ses habitantes, le vent permet de balayer les mauvaises pensées qui ne sont pas destinées à rester sur place. Les personnes natives du village de Koumaros ont toutes fait de nombreux déplacements entre leur terre de naissance et le continent, lieu plus propice pour continuer des études ou pour trouver du travail. Fisáei est une création sonore documentaire poétique à plusieurs mains faisant entendre l’attachement d’habitants natifs de l’île de Tinos à leur lieu de naissance. Une réalisation de Benoit Bories et David Collin.

Nocturnes : La nuit tombe, bienveillante. Dans la pénombre, elle opère des changements invisibles mais audibles. Elle console et guérit ce que le jour a froissé, elle dévoile un ciel étoilé pour que l’on puisse encore rêver et s’émerveiller. Elle revigore, elle régénère et déjà le chemin s'éclaire. Un paysage sonore signé Jeanne Debarsy, qui donne à entendre des ambiances de nuit et bribes de voix de multiples endroits du monde.