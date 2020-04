Par Ouï-dire : Façons de voir : Van Eyck. Une Révolution optique / Guide d’architecture de Namur et Luxembourg sur Auvio

Le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK) propose la plus grande exposition Jan van Eyck jamais organisée. Seule une vingtaine d'oeuvres du maître flamand sont conservées dans le monde : au moins la moitié d'entre elles seront à voir à Gand, dès que les musées rouvriront leurs portes. Elles y côtoieront des œuvres de l'atelier de Van Eyck, des copies de tableaux aujourd'hui disparus et plus de 100 chefs-d’œuvre du bas Moyen Age. Les huit volets extérieurs restaurés de L'Adoration de l'Agneau mystique seront au cœur de l’exposition. En attendant, les œuvres du maître sont à découvrir en ligne grâce au projet Closer to Van Eyck de l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA). Focus ensuite sur le nouveau Guide d’architecture des provinces de Namur et Luxembourg (1893-2020).

Réalisation Fabrice Kada