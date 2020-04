Par Ouï-dire : Marcel Moreau en 1996 et 1997 avec Christine Van Acker sur Auvio

Marcel Moreau nous a quittés ce samedi. Avec lui s’éteint une langue élégante et déchaînée, furieuse et rythmée qui , pendant 63 livres publiés chez plusieurs éditeurs parisiens (Christian Bourgois, Gallimard, Buchet-Chastel, Éditions de La Différence, Lettres Vives, Denoël), passionnait le même groupe de lecteurs toujours en quête de la bonne nouvelle : le prochain livre de Marcel Moreau. Avec lui s’éteint une des grandes voix de la littérature belge, méconnue et peu reconnue( il n’a jamais obtenu le Prix Rossel) sauf de ces fidèles aujourd’hui endeuillés. Marcel Moreau aimait le vin, le violoncelle, les femmes et la photographie. Il a longtemps habité Rue de Rivoli à Paris dans une caverne remplie d’objets d’art et de souvenirs. Venu d’une famille ouvrière de Boussu, le livre lui était une force, l’écriture un appel. Il adorait cuisiner, les saveurs et les odeurs émaillaient son domaine. Il écrivait de biais, son écriture formait des colonnes penchées, rétrécies vers le bas de la feuille. Corentin Lahouste étudiait sa position de maudit, à la fois barbare, monstre et gueule noire : « Je m’exclus du Jour, j’embrasse les Ténèbres : je suis au bal où dansent les maudits ». Nous avons tous nos livres préférés de Marcel Moreau ; le mien est sans conteste « Bal dans la tête ». Avec cette litanie qui m’accompagne : « donc tu les aimais les mineurs,…. »Retrouvez Marcel Moreau ces mercredi 8 et 15 avril dans mes archives et celles de Christine Van Acker Ce soir deux moments réalisés par Christine Van Acker avec : Michel Jakar, Viviane Rhayé, Françoise Delmez, Marcel Leroy, Patrick Bonté, Jean Philippe Audoli, Yves Robbe.