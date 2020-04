Par Ouï-dire : Un certain Plume d'Henri Michaux par Philippe Geluck sur Auvio

"Un certain Plume » d’Henri Michaux invente, dans l’histoire littéraire belge, une sorte de Charlot surréaliste, flottant, à qui les pires souffrances n’arrachent qu’un « Je n’ai pas bien suivi l’affaire. » Poli, obséquieux, sans consistance, sans résistance, il préfigure « Monsieur » de Jean-Philippe Toussaint, ( « Les gens, tout de même »). En 1984, peu de temps avant sa mort, Henri Michaux qui était l’homme du refus, avait pourtant dit oui à la mise en scène d’un spectacle où Philippe Geluck était Plume. La RTBF avait saisi cette occasion d’enregistrer Plume/ le presque chat( et on voit bien en quoi Plume devait séduire l’humoriste/dessinateur) au théâtre de Poche pour le studio théâtre de Jean-Louis Jacques. Aménagé pour la radio, redécouvert dans les trésors de la Sonuma, c’est ce même Plume quasi félin que nous redécouvrons avec les talents de l'illustrateur/ comédien. Suivie de La ralentie d'Henri Michaux Une proposition de Pascale Tison d’un dessinateur naguère comédien.