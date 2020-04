Par Ouï-dire : A tout âge, le lien intergénérationnel par Helena Verrier sur Auvio

A tout âge : le lien intergénérationnel par Helena Verrier Un documentaire à savourer pendant cette crise sanitaire, en espérant pouvoir bénéficier bientôt de ces liens essentiels quand ils seront à nouveau possibles ! Pour que chacun ait sa place dans la société, pour éviter le cloisonnement dans des tranches d’âges, de nombreuses initiatives tendent à créer du lien entre les générations. Rapprocher les âges de la vie, donner de la valeur à chacun, encourager la transmission des savoirs et des expériences, favoriser le dialogue, c’est ce que proposent les institutions qui nous ont ouvert leurs portes au cours de ce reportage. A la Résidence Acacias à Molenbeek : Youssef Kaddar, Sonia, Guy et Marie-Hélène pour l’école des devoirs, ainsi que les résidents du home et les enfants du quartier. Les Trois Pommiers asbl à Etterbeek : Catherine Verdickt, Daphné, Eric, Cathy, Ghislaine, Baraka, Jihad, ainsi que tous les résidents et le personnel. La Résidence du Moulin à Ottignies : Bénédicte Gabriel, les résidents, les jeunes engagés dans le projet Solidarcité de l’AMO La Chaloupe à Ottignies, les mamies conteuses et les enfants de la crèche La Ribambelle. 1 Toit 2 âges : rencontre avec Juliette et Sylvette à Louvain-la-Neuve, et Ines et Renée à Bruxelles Duo for a Job : rencontre avec Axelle Le Brettevillois, Badier et Véronique