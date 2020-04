Par Ouï-dire : Façons de voir: La collection Architecture de mars 2020 sur Auvio

Façons de voir – La Collection Architecture de mars 2020 Façons de Voir pousse les portes de la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta aux côtés de l’architecte et enseignant Jean-Marc Sterno qui nous parle de l’exercice de l’Esquisse Commune. Un exercice qui rassemble tous les étudiants d’architecture autour du projet Urban Markers dans la Commune d’Ixelles, depuis 4ans. Réalisation : Fanny Lacrosse Le Pont des trous, à Tournai, n’était pas un pont. C’était une porte d’eau, une courtine. Depuis 2019, le pont des trous n’est plus. Il a été démoli pour pouvoir laisser passer des péniches de plus gros tonnages. Christine Van Acker rencontre les architectes du nouveau projet. A Tournai toujours, direction la Cathédrale, en compagnie des architectes Aurélie Hachez (AHA Architecture) et Elseline Bazin et de la graphiste Manuela Dechamps (Studio Otamendi). L’équipe travaille actuellement sur un projet de nouveau mobilier liturgique pour ce lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Réalisation : Fabrice Kada Avec le soutien de la Direction des Arts plastiques contemporains et de la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.