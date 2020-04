Par Ouï-dire : Au rythme endiablé de la Bomba, par Chloé Despax, et Rascasse le vieux marin, par Zoé Suliko sur Auvio

Au rythme endiablé de la Bomba.

Davilara est une légende vivante de la bomba, cette percussion jouée dans la Vallée du Chota, une région arpentée où vivent les communautés afro-descendantes en Équateur. Mais un jour, le Diable en personne vient le défier. Là haut, au sommet de la montagne, le musicien va devoir prouver son courage, sa dextérité et son endurance. Une histoire à écouter et à danser à partir de 5 ans.

Réalisation et montage : Chloé Despax.



Rascasse, le vieux marin

La vie a changé dans le petit port de pêche depuis que Rascasse a découvert une étrange bouteille en plastique sur la plage. Il décide de s’en séparer en prenant le large mais la mer le surprend et lui donne une mission…Ensemble, ils embarquent pour un monde onirique empreint de conscience écologique.

Avec la voix de Denis Lavant.Une réalisation de Zoé Suliko