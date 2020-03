Par Ouï-dire : Un si doux androïde sur Auvio

‘Un si doux androïde’, sur un texte de Claude Gaignaire, nous embarque dans un récit halluciné où un robot presque parfait découvre l’amour ou ses prémisses et en perd le Nord. Voilà la parfaite créature devenue folle. Alors qu’elle devait conduire la belle journaliste à l’inventeur fou, un accident compromet la rencontre… Une écriture poétique de Claude Gaignaire et une incarnation troublante et forte de Philippe Drecq, Delphine Gardin, Jean Fürst et Alex Klimow Réalisation : Pascale Tison et Pierre Devalet