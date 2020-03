Par Ouï-dire : Ella ! sur Auvio

Tout commence pour Jean-Guy Coulange un soir de septembre dans les années 90, lors de son premier voyage à Amorgos, en Grèce. Au cours d’une promenade près de Langada, au détour d’un buisson, une forme apparaît, sombre, immobile, dense et aérienne. Dans sa vision, le chemin s’efface. Il reste l’âne. 'Ella !' cela veut dire 'viens !' et ça marche, l’âne s'approche du micro de Jean-Guy. Lequel des deux est le plus gourmand ? L’âne ou le chercheur de sons ? 'Ella !', c’est le titre de ce beau récit radiophonique, rempli de sons, de mots et presque d’odeurs, un récit à la recherche d’une énigme. Celle de l’âne d’Amorgos.