Par Ouï-dire : Façons de voir - A Binche, les Ticunas / Archi L'Esquisse Commune avec Jean-Marc Sterno sur Auvio

Façons de Voir part à l’aventure, à la découverte de l’art Ticuna, peuple d’Amazonie, à qui le Musée International du Carnaval et du Masque consacre une exposition à découvrir dès la fin de la crise sanitaire que nous traversons. Un monde, bercé par les flots du fleuve Solimõe et qui compose avec la nature de la forêt amazonienne ; un monde rempli d’esprits et de légendes à qui les objets d’art Ticuna, et plus particulièrement les masques, viennent donner corps et vie… Façons de Voir pousse ensuite les portes de la Faculté d’Architecture La Cambre-Horta aux côtés de l’architecte et enseignant Jean-Marc Sterno qui nous parle de l’exercice de l’Esquisse Commune.