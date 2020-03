Par Ouï-dire : Esculape en Algérie par Emmanuelle Gibello sur Auvio

Cʹest dans l'héritage intellectuel quʹun père transmet à sa fille que cette création prend son inspiration. Elle propose un questionnement sur le cheminement des souvenirs au travers des différentes strates des mémoires. Emmanuelle Gibello y pose un regard bienveillant, sur l'homme vieillissant que son père est devenu, en mettant en corrélation deux textes quʹil a écrit à peu près au même moment : Pensée, mémoire, folie, un essai publié en 2013 chez Odile Jacob, où il tente d'expliquer la complexité et le polymorphisme de la mémoire et Esculape en Algérie, un texte inédit, où il remonte dans ses souvenirs de jeunesse, pour raconter avec humour et bienveillance son service militaire en tant que jeune médecin appelé dans le petit village d'Edgar Quinet, au sud de la région des Aurès. La création sonore et la musique sont créées à partir de sons enregistrés dans le village et aux alentours de Faucogney-et-la-mer, où Bernard Gibello est en train de s'éteindre. Il se tisse un dialogue entre les deux textes, entre deux époques, entre un père et sa fille.

Un documentaire de Emmanuelle Gibello, réalisé par Jean-Philippe Zwahlen, une production de David Collin