Par Ouï-dire : Les fantômes du lactarium par Hélène Laurent, deuxième partie sur Auvio

Derrière la chaîne aussi archaïque et humaine que technique et médicale se cachent des représentations mythologiques, religieuses, artistiques, un imaginaire – des histoires fabuleuses de lait et de nourrices. Au fil du lait traité au lactarium, du sein d’une maman donneuse à la bouche d’un bébé prématuré, ressurgissent les images qui entourent le nectar aux mille vertus, à la composition encore mystérieuse. Au programme de la seconde partie Côté lactarium : anonymisation du lait, résultats des sérologies, distribution du lait aux coursiers des hôpitaux et visite au petit Anatole dans sa couveuse en néonatologie. Coté fantômes : Irina, jeune ukrainienne vendant son lait pour survivre et Madel, nourrice d’honneur chez les Touaregs au Niger. Avec l’équipe du lactarium régional d’Ile-de-France de l’hôpital Necker-Enfants malades APHP