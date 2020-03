Par Ouï-dire : Haydn à Londres 2ème Episode par Axelle Thiry sur Auvio

Haydn arrive à Londres le 2 janvier 1791. Pour rejoindre la capitale anglaise, il a dû prendre le bateau. C’est la première fois qu’il voyait la mer. Il confie ses impressions à Marianne von Genzinger, une femme pour qui il éprouve une tendresse particulière : « Je suis resté sur le pont toute la traversée pour pouvoir contempler l’océan, ce monstre effrayant. Tant que tout est resté calme je n’ai pas eu peur, mais vers la fin, le vent devenait de plus en plus fort et je voyais d’énormes vagues se précipiter sur moi, j’ai été saisi d’une légère appréhension. La plupart des passagers étaient malades et avaient l’air de fantômes….. Mon arrivée à Londres a causé une grande sensation dans toute la ville. Pendant trois jours mon nom a été dans tous les journaux. » Haydn conquiert la ville en un clin d’œil.