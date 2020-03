Par Ouï-dire : Façons de voir: le Tamat par Christine Van Acker sur Auvio

Au TAMAT - Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles & Musée des Beaux-Arts de Tournai, visite de l'exposition PLIS. ART & TEXTILE, à voir jusqu'au 24 mai 2020. Cette exposition, organisée conjointement par deux institutions culturelles tournaisiennes, explore le thème du pli dans sa définition la plus large, en se concentrant tout d’abord sur le textile. Cependant, d’autres expressions artistiques, comme la peinture, la photographie, la sculpture ou la performance, viennent compléter le vaste panel des œuvres présentées. Afin d’opérer un lien et une continuité entre les deux lieux d’exposition, 26 aspects différents du plissé sont déclinés de la lettre A à la lettre Z dans une scénographie originale répondant à la logique de l’alphabet. Joan Sallas, présent ce jour-là, nous a initié à l’art du pli. Barcelonais, il est un virtuose du pliage. Ses œuvres, personnages, animaux ou paysages imaginaires réalisés à partir de serviettes en papier ou d'un coin de nappe, font l'objet d'expositions internationales (au Metropolitan Museum of Art en 2010 notamment). Réactivant des techniques que l'on croyait tombées dans l'oubli, il est également spécialiste de l'histoire de l'art du pli et de l'origami. Une grande partie de son travail est basée sur des gravures anciennes et des documents datant de la Renaissance italienne (XIVe et XVe siècle) Le Pont des trous Le Pont des trous, à Tournai, n’était pas un pont. C’était une porte d’eau, une courtine. Les arches du pont des trous, peu le savaient, n’étaient plus médiévales depuis longtemps, reconstruites après leur destruction à la fin de la guerre 1945-1945. Depuis 2019, le pont des trous n’est plus. Il a été démoli pour pouvoir laisser passer des péniches de plus gros tonnages. Sa disparition n’a pas été sans remous. Nous rencontrons ici : Bernard Espion, ingénieur et professeur à l’ULB Olivier Bastin, architecte Benoît Dochy, photographe, passionné du patrimoine tournaisien, et guide touristique Réalisation : Christine Van Acker, mixage Thierry Van Roy Photo Bureau Greisch