Par Ouï-dire : Vinciane Moeschler, Prix Rossel 2019, Trois incendies sur Auvio

‘Trois incendies’ évoque le parcours de trois générations de femmes : Léa, la grand-mère, Alexandra, la fille, Maryam, la petite-fille. Trois femmes dans la guerre, dans des guerres différentes mais qui enflamment de même les existences. Trois destins suivis pas à pas dans une narration à trois voix et à trois pronoms : je, tu, elle. De 40-45 à aujourd’hui , de la bataille des Ardennes au massacre de Sabra et Chatila, au Liban, des mots qui sautent au cœur et nouent la gorge. Réalisation : Pascale Tison Photo : Editions Stock