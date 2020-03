Par Ouï-dire : De rue et d'amour / Plus je vieillis, plus ça me revient sur Auvio

De rue et d'amour «Cʼest pas un rêve du tout dʼavoir les pieds au chaud, dʼêtre bien allongé, confortable, pas du tout…» Suite au décès de son compagnon, Patrick, 62 ans, sombre dans une dépression profonde. Pendant trois ans il reste mutique, enfermé, seul, dans son appartement. Un jour, il décide de partir. Il prépare son sac et commence à errer dans les rues du centre-ville. Là, dans ce monde, il rencontre peu à peu de nouveaux amis, une certaine forme de liberté, reprend goût à la vie et tombe amoureux. Il raconte son quotidien à la rue, sa passion pour lʼopéra et comment, en ayant tout abandonné, il redécouvre son désir, sa sexualité. Jusquʼau jour où, à demi-mots, il révèle la vraie raison de son départ… Réalisation Julien Baroghel Plus je vieillis, plus ça me revient Les participantes des ateliers-mémoire nous livrent les aléas de leurs souvenirs. En vieillissant, il y a les choses qui s’effacent et des choses qui reviennent. Dans ce mouvement incertain, des fils se tissent qui nous ramènent en nous-mêmes. Réalisation Guisane Humeau