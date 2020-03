Par Ouï-dire : Deuil périnatal, la parole aux frères et soeurs sur Auvio

Quand on est parent, parler de la mort à son enfant peut sembler difficile. Quand il s'agit de la mort d'un proche, encore plus, car il faut composer avec sa propre douleur. Alors quand il s'agit de la mort d'un bébé que l'on attendait pour agrandir la famille, c'est le vertige, une situation que l'on peine à imaginer quand on ne l'a pas vécue. Ce deuil si particulier d'un enfant que l'on n'a presque pas connu, deuil d'un bébé mort en fin de grossesse, au moment de la naissance ou dans les semaines qui suivent s'appelle deuil périnatal.

Une association lilloise, Nos Tout Petits, propose des ateliers uniquement destinés aux fratries, pour les frères et soeurs de bébés décédés. C'est à ce jour la seule association francophone en Europe qui propose de tels ateliers.

Un reportage à Lille d'Amélie Tulet et Nicolas Vandeweyer

Crédits Photo : Association Nos Tout-Petits, site internet http://www.nostoutpetits.fr/

