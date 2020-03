Par Ouï-dire : Façons de voir : René Magritte – Les images révélées, au Musée de la Photographie / La Cathédrale de Tournai sur Auvio

Façons de voir visite l’exposition René Magritte – Les images révélées, au Musée de la Photographie de Charleroi en compagnie de son commissaire Xavier Canonne. Basée sur plusieurs fonds publics et privés, l’exposition interroge le rapport qu’entretenait Magritte avec ces "autres images" dont il était l’auteur, le réalisateur autant que le modèle, sa relation au médium photographique ou cinématographique et le rôle qu’il leur assignait au sein de son expérience picturale, récréation autant que création. Nous partons ensuite pour la Cathédrale de Tournai en compagnie des architectes Aurélie Hachez (AHA Architecture) et Elseline Bazin et de la graphiste Manuela Dechamps (Studio Otamendi). L’équipe travaille actuellement sur un projet de nouveau mobilier liturgique pour ce lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO Réalisation : Fabrice Kada