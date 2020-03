Par Ouï-dire : Rencontre avec Philippe Claudel par Sylvain Asselot sur Auvio

Il est très attaché à la Lorraine, Philippe Claudel, il y est né et il y réside toujours. Sylvain Asselot qui habite Nancy a passé une journée avec lui à Dombasle sur Meuthe chez lui et dans son verger. Philippe Claudel maître de conférences en littérature à l'université de Lorraine. Philippe Claudel a également été professeur en prison et auprès d'adolescents handicapés. Auteur d'une quarantaine de livres publiés, ses principaux romans sont traduits dans le monde entier. L'univers carcéral et les drames liés à la question migratoire sont deux thématiques sur lesquelles il travaille particulièrement depuis quelques années. C’est une réalisation de Sylvain Asselot.