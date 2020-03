Par Ouï-dire : Meute et Météore de Ludovic Drouet par Chloé Despax et Chloé Boulanger-Hirsh sur Auvio

Ludovic Drouet a écrit deux fictions courtes réalisées par Chloé Despax et Nora Boulanger Hirsch. Meute et Météore ne raconte qu’une seule et même histoire. Qu’est-ce que l’imagination créée pour ne pas subir le manque? Fragment après fragment le traumatisme se déploie. De ce déploiement naît un paysage. Avec Didier De Neck et Ludovic Drouet Avec le soutien du Fonds Gulliver Météore a reçu le Grand PRIX RADIO SACD Belgique 2019