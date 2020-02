Par Ouï-dire : Anne Brochet, un ciné-récit de Jean-Louis Dupont - 1e partie sur Auvio

Anne Brochet vient de publier La fille et le rouge chez Grasset. Jean-Louis Dupont la recevait autour de la sortie de 'La fortune de l’homme et autres nouvelles'. Elle lui explique qu'elle a choisi d’être comédienne pour ne pas être inscrite dans une réalité formatée. Elle a travaillé avec Claude Chabrol, Nicolas Klotz, puis vient Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, et Tous les matins du monde d’ Alain Corneau, rôle qu’elle a adoré. Ce qu’elle aime dans la comédie, c’est la préparation, les répétitions, l’étape de création davantage que le fait de tourner. Elle cherche avant tout à avoir des rdv particuliers avec elle-même, tant dans la comédie que dans la littérature.