Par Ouï-dire : Une histoire du dancefloor - 4e épisode : Le retour à la nature des Free-party sur Auvio

Comment la musique techno a-t-elle permis de réinventer des fêtes libres et clandestines où l'on atteignait la transe en pleine nature, en espérant un monde meilleur ? Le sida, le racisme, la drague lourdingue et la crise tout cela a vidé les discothèques. Mais la jeunesse veut toujours changer le monde et danser pour défier la mort. L'arrivée de la techno va donc inaugurer une façon clandestine et alternative de faire la fête, pour rejeter à nouveau la société de consommation. Alors on va danser dans les bois, les usines désaffectées pour tenter d'atteindre une forme de transe, avec ou sans sans drogue (plutôt avec) et réinventer une société parallèle : libre, nomade et autonome . Mais là aussi, les idéaux s'épuisent et butent contre le réel. Alors aujourd'hui, c'est encore une nouvelle génération qui est en train d'inventer autre chose, quelque chose de libre, de queer et de bienveillant. Parce que personne n'a jamais voulu faire la fête comme la faisaient ses parents...

Avec Didier Lestrade, Cécile Mulot, Josy Jean-Louis, Jean-Yves Leloup, Guillaume Kosmicki et Aladdin Charni

Une série de Perrine Kervran, LSD sur France Culture