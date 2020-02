Par Ouï-dire : Façons de voir : Paul Delvaux au Train World - Les architectures invisibles sur Auvio

Façons de Voir s’en est allé balader son micro du côté des gares ferroviaires, au cœur des œuvres de Paul Delvaux ; ce peintre fou de trains, qui fut aussi chef de gare, et à qui le Train World consacre l’exposition 'Paul Delvaux, l’homme qui aimait les trains', jusqu’au 19 avril 2020. Rencontre avec François Schuiten, le dessinateur de bande dessinée qui a réalisé l’impressionnante scénographie immersive du Train World, et avec Camille Brasseur, curatrice de l’exposition et directrice scientifique des collections de la Fondation Paul Delvaux.

Dans un second temps, rencontre avec l’architecte Barbara Colfs et son penchant pour les 'architectures invisibles' ; celles qui existent à l’état latent, dans notre ressenti et nos besoins face à l’espace que nous habitons. Une émission de Fanny Lacrosse