Par Ouï-dire : Une histoire du dancefloor - 3e épisode : Night Fever sur Auvio

Comment la musique disco a lancé la folie des boites de nuit et l'utopie d'un lieu hédoniste, pour tous. La musique disco et les déhanchements de John Travolta vont ouvrir un boulevard aux discothèques géantes qui vont s'ouvrir par dizaines en France, en ville comme à la campagne. C'est l'invention de la figure du Disc-jockey qui est le chef d'orchestre des nuits disco, ce sont les années fumigènes, lasers, lumière noire et boules à facettes. C'est une époque moins réglementée, où l'on peut fumer, boire et où l'on va en boite pour draguer. Mais c'est surtout au bout du compte la libération sexuelle qui s'écrase sur l'épidémie de Sida, l'échec d'un rêve de mixité, le début de chacun sa boîte, des physionomistes et des videurs qui décident de ceux restent sur la touche. Et ce sont trop souvent les mêmes. Une série de Perrine Kervran, réalisée par Anne Pérez pour LSD