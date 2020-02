Par Ouï-dire : Une histoire du dancefloor - 2e épisode : Les clubs privés de Montparnasse sur Auvio

La Libération est un moment de joie et donc, comme souvent, de folie dansante où les boîtes s'inventent à St Germain des prés. Mais la jeunesse ne veut plus faire la fête comme la faisaient leurs parents, on réinvente donc, encore une fois, la nuit parisienne qui redevient élitiste, à travers des figures qui vont créer et imposer de nouveaux codes. Parmi elle, Régine, qui tenait le bar du café de son père à Belleville, va devenir la reine des nuits parisiennes. Elle est aussi, avec d'autres, le témoin de ce moment où l'on cesse de danser à deux pour laisser place au twist, au jerk ou au hully gully... Une série de Perrine Kervran pour LSD sur France Culture