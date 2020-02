Par Ouï-dire : À l'improviste, rencontre avec Garrett List, 2e partie sur Auvio

Le tromboniste et compositeur Garrett List est décédé en décembre dernier. ‘A l’improviste’ de Maxime Coton nous propose une rencontre intime et itinérante avec le musicien. Un abécédaire est le fil d’Ariane de la conversation. A la lettre K comme Kitchen, la cuisine évoque immédiatement chez lui l’endroit underground de la musique new yorkaise où il fut programmateur. L comme leader ou rassembleur d’énergies, et à l’entendre, on est convaincu que Garrett List avait cette force-là.