Par Ouï-dire : L'incertitude de la parole sur Auvio

Le bégaiement n’est pas un trouble du langage, c’est un trouble de la communication qui arrive chez des personnes qui savent très bien parler. Les personnes qui bégaient nous pose malgré elles une énigme : qu’est-ce que communiquer veut dire ? En prenant comme point de départ ce trouble encore mal connu, ce documentaire explore les mystères de la relation humaine et du langage pour le ré-enchanter et se surprendre à l’écouter de nouveau. L’Incertitude de la Parole, un documentaire réalisé par Chloé Belloc et Grégoire Terrier.

Photo Lena Varzar