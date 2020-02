Par Ouï-dire : Hippothérapie : quand le cheval guérit sur Auvio

Depuis qu’il s’est laissé domestiquer, le cheval a tenu une place particulière dans la vie et le cœur des hommes. Traditionnellement utilisé pour sa force, sa rapidité et sa résistance, il est aujourd’hui également un partenaire dans le soin porté aux personnes handicapées ou en souffrance psychique. Sa capacité à se mettre en résonnance avec l’état émotionnel d’autrui, sa douceur mais aussi sa prestance et sa force font de lui un précieux allié pour soigner les maux du corps et de l’esprit. Rencontre avec des hippothérapeutes et leurs patients, dans trois lieux différents : la Ferme Equestre de Louvain-la-Neuve, Hippo’nopono à Walhain, et l’Hipporanch à Tervuren. Avec l’aimable participation de Vinciane Despret, philosophe. Un documentaire d'Helena Verrier