Par Ouï-dire : Une histoire du dancefloor - 1.Foule sur le parquet de bal sur Auvio

De l'invention du bal public privé et payant au 18e siècle à Paris, jusqu'aux fêtes récentes, semi-clandestines et libres où l'on peut se mettre nu.e pour danser, en passant par les clubs selects inventés par Régine après la guerre, les discothèques géantes des années 70-80 et les free-party en pleine nature des années 90; qu'est-ce que notre façon de danser et de faire la fête dit de notre époque et de nos vies ? 1er épisode : Foule sur le parquet de bal Comment la société d'Ancien Régime a inventé le bal public qui va devenir, pour longtemps, le principal loisir des Français, quelle que soit leur condition sociale. Une série en 4 épisodes, de Perrine Kervran, réalisée par Anne Pérez, pour LSD - La Série Documentaire, de France Culture.