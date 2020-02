Par Ouï-dire : 4 Saints in 3 Acts, opéra moderniste et primitiviste sur Auvio

A la fin des années 1920 le compositeur Virgil Thomson rencontre Gertrude Stein à Paris et l’invite à écrire le livret d’un opéra moderniste. En 1934, Four Saints in Three Acts est créé aux Etats-Unis, où il connaît un succès phénoménal. Pour la première fois des artistes noir.e.s jouent des rôles qui ne font pas référence à leur couleur de peau, on les paye décemment et les médias les encensent. Pourtant, cet opéra et une partie de ses protagonistes ont été effacés de l’histoire. Pourquoi? Une analyse par le Dr Emily Bernard autrice, professeure à l’Université du Vermont. Réalisation et compositions : Valérie Vivancos