Par Ouï-dire : Yves Gillen, affranchi jardinier sur Auvio

Annick Bertrand et Yves Gillen se sont installés dans ce qui deviendra Les Jardins du Marais, au nord de Saint Nazaire, avec le but de dépendre le moins possible de la société de consommation, de s'en affranchir, tout comme s'affranchissent, dans le langage jardinier, les greffons de leur porte-greffes, en créant leurs propres racines. À l'heure où le mot "décroissance" est sur toutes les lèvres, leur livre 'Les affranchis jardiniers ( un rêve d’autarchie)' paru chez Ulmer, nous offre le témoignage de plus de trente années passées en quête d'autarcie, avec les contraintes mais surtout la liberté que ce mode de vie procure. Thierry Genicot a rencontré Yves Gillen.