Par Ouï-dire : Façons de voir : la collection architecture de janvier sur Auvio

Fanny Lacrosse rencontre Léone Drapeaud, du collectif Traumnovelle ; un trio de jeunes architectes militants qui s’emparent des outils de l’architecture et de la fiction pour questionner notre monde contemporain et réfléchir à celui de demain qui, lui, reste à bâtir… Fabrice Kada nous dresse ensuite le portrait de La Berle, une maison rurale multiservice située à Berloz en Province de Liège imaginée par les architectes Georges-Eric Lantair, Damien Henri et Bertrand Evrats et inaugurée l'été dernier. Et Christine Van Acker nous emmène visiter l’exposition Architects at play, au CIVA, à Bruxelles. L’aboutissement d’une recherche sur le jeu et l’imaginaire, les expériences construites et les récits mythologiques.