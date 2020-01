Par Ouï-dire : Un portrait de Doulas Sirk par Denis Rossano, deuxième partie sur Auvio

Deuxième partie de l'entretien avec Denis Rossano autour de son très beau livre "Un père sans enfant" publié chez Allary et prix Révélation de la SGDL. Cinéaste allemand et américain, Douglas Sirk alias Detlef Sierck finit sa vie au bord du lac à Lugano. C'est là que Denis Rossano imagine son dialogue avec le maître du mélodrame hollywodien....Une histoire persnnelle que la guerre et la séparation d'avec le fils, jeune star du cinéma nazi, rend poignante du début à la fin. Les textes sont lus par Philippe Drecq et Jérôme Nayer. Une réalisation de Pascale Tison, avec la complicité de Vassili Schemann.