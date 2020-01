Par Ouï-dire : René Raindorf et André Taets: 75 ° anniversaire de la libération d'Auschwitz sur Auvio

André Taets et René Raindorf sont nos témoins disparus d'Auschwitz et de Dachau. René Raindorf, résistant et juif a connu l'enfer d'Auschwitz puis celui de Mauthausen, il a fait la pénible marche de la mort , en est revenu, a consacré sa force à témoigner avec coeur et intelligence. André Taets, prisonnier politique à Dachau, s'ouvrait à nous en 95 de la ferveur politique de son engagement et de ce qui lui en a coûté.