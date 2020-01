Par Ouï-dire : Les 75 ans de la libération d'Auschwitz sur Auvio

Les 75 ans de la libération d'Auschwitz commémorés à travers les témoignages de Sarah Goldberg, Jacques Rozenberg, Marie Pinhas, Charles Van West et Julien Papa. Ces témoignages sont extraits de la série 'Ils étaient des milliers' de Bernard Gillain. A l'occasion des 50 ans de cette commémoration, quelque 1200 jeunes issus de 30 écoles namuroises avaient embarqué dans le Train des Mille. Destination: Auschwitz-Birkenau. Dans le sillage de ce convoi, Bernard Gillain et Louis Petit de la RTBF Namur avaient recueilli le témoignage de 8 déportés. Ce sont des milliers de souvenirs précis de ceux et celles qui ont côtoyé la machine de mort nazi.