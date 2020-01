Par Ouï-dire : La cuisine de Madame Couperin sur Auvio

Madame Couperin n’a sans doute jamais fait la cuisine, mais elle possédait chez elle et avec son mari, François Couperin, le livre de recettes de la Varenne - Le Cuisinier François - publié en 1651. Il rassemblait tous les secrets de fabrications des mets à la mode au temps de Louis XIV. Le Château du Châtelard, en Suisse, accueillait récemment un événement intitulé ‘La cuisine de Madame Couperin’ : une dégustation baroque à double entrée, musicale et gourmande ! Une proposition de David Meichtry pour la RTS-Le Labo Avec Claire Anne Piguet, claveciniste, Vivian Berg, hautbois et flûte à bec, Brian Frankline, viole de gambe, Mojca Gal violon, Ivo Haun, ténor et luth de l’Ensemble Arabesque. Laura Rod, cheffe cuisinière Pierre Leclercq, historien de l’alimentation Et la voix du regretté Philippe Beaussant - avec les archives RTS (2001 - lectures d’extraits Manger baroque et rester mince, Actes Sud) Prise de son en immersion : Camille Dupon-Lahitte et Gérald Wang Montage et Réalisation : Camille Dupon-Lahitte / Mixage final : Bruno Séribat Production : David Collin Crédit photo : Camille Dupon-Lahitte