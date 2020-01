Par Ouï-dire : Façons de voir - Kiki Smith / Bas Smet sur Auvio

Façons de Voir bascule dans l’univers de Kiki Smith, artiste new-yorkaise, dont l’œuvre oscille entre lumière et obscurité, sérénité et instincts sauvages, réalités et fantasmes… Le Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée, à la Louvière, lui consacre l'exposition 'Entre chien et loup'. Avec Catherine de Braekeleer, Blandine Cuisin, et des enfants de 6e primaire. Façons de voir par ensuite à la rencontre de Bas Smet, architecte paysagiste qui parcourt le monde pour en révéler les paysages. A Bruxelles, on lui doit notamment la rénovation paysagère du site de Tour et Taxi ou encore celle de la place du parvis de Saint-Gilles. Réalisation : Fanny Lacrosse