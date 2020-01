Par Ouï-dire : Un père sans enfant, un roman de Denis Rossano autour de Douglas Sirk sur Auvio

Un père sans enfant est le titre du livre de Denis Rossano( publié aux éditions Allary) ; il désigne la douleur limpide et irréversible du cinéaste Douglas Sirk, alias Detlef Sierck, allemand et américain, fleuron du mélodrame hollywoodien, cinéaste populaire, homme élitiste et déchiré. Une biographie sous la forme d'un dialogue imaginaire, lu ici par Jérôme Nayer et Phlippe Drecq. Le livre vient de recevoir le prix Révélation de la SGDL. Et c'est bien une révélation en effet que ce document extraordinaire, délicat et incisif à la fois. Réalisation: Pascale Tison