Par Ouï-dire : Un portrait de Claude Régy sur Auvio

Claude Régy nous a quittés en décembre dernier. Il était l'un des plus grands metteurs en scène français. Né en 1923, il a su recréer une poésie du geste et du mot, une écoute du silence. Ses spectacles sont lents, intimes et passionnants. Il a travaillé avec Michael Lonsdale, Delphine Seyrig ; il a créé en France les pièces étrangères d’Harold Pinter, Botho Strauss et Peter Handke. En France il a créé Duras et Sarraute. Thierry Genicot nous enlace un portrait à l’aide d’archives de 2003 et de 2015. Avec les voix notamment d’Alexandre Barry et Isabelle Huppert. Photo : Joël SAGET - AFP