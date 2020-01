Par Ouï-dire : Ciel Blanc Ciel Noir / Ardesia sur Auvio

Pris d’un profond mal-être, Lui est convaincu qu’on lui cache quelque chose. Il tente alors de se mettre en mouvement afin de percer le mystère. Une succession de personnages à la voix familière viennent à lui. D’où viennent-elles ? Balloté entre rêve et réalité, Lui nous emmène dans sa quête d’identité et nous plonge au cœur de notre inconscient. Un texte de Clément Laloy Réalisation : Mathilde Schennen Créations sonores : Marc Matter et David Stampfli - Photo de Marie N. Guex Suivi de Ardesia, de Chloé Despax : Ardesia est une approche sensorielle et minérale du paysage méditerranéen. L'ardoise est centrale dans la vie quotidienne des habitants du village de Sestri Levante, dans la Région de Ligurie, entre mer et montagne, en Italie. Elle y est surnommée 'l'Or noir de Ligurie'.