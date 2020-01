Par Ouï-dire : Il y a dix ans nous quittait le cinéaste Eric Rohmer sur Auvio

À l’occasion de la disparition d’Eric Rohmer en 2010, il y a tout juste dix ans, Dominique Mussche s’entretenait avec Olivier Lecomte, critique de cinéma, professeur et conférencier. On parle du mystère Rohmer, tant il était secret, discret. C’est un homme sans biographie, qui s’est effacé derrière son œuvre. Dans ses films, il n’y a pas de travail visible de la caméra, du montage, du son, il ne cherche aucun effet. Il n’y a pas de musique ajoutée. La musique de film est une convention qui le gêne. Le cinéma doit s’effacer derrière le réel. Quelques-uns de ses films dans le désordre et dans l’apparition de nos souvenirs : Le genou de Claire, Le rayon vert, Ma nuit chez Maud , L’amour l’après-midi, La femme de l’aviateur, Pauline à la page, Les nuits de la pleine lune, Les amours d’Astrée et de Céladon. Une émission de Dominique Mussche, avec des extraits d’une interview d'Eric Rohmer par Gérald Vinckenbosch